De unges eget folkemøde

Godt nok havde de fleste af dem mødetvang - men de over 2000 unge fra 8. klasse og opefter, som fredag tog hul på årets to Folkemøder på Møn, virkede ikke desto mindre som om, de hyggede sig og fik en god dag ud af det.

For politikere og andre meningsdannere, som traditionelt har svært ved at komme i kontakt med de unge, må det til tiden næsten have virket som et fata morgana at sidde på scenen og kigge ud over havet af unge tilskuere, som da også lyttede interesserede med i debatterne og tog aktivt del i dem.