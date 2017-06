Se billedserie Der blev hurtig skabt en festlig stemning i »ungeparken«, hvor det anslås at små 160 personer kom forbi. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: De unge fik deres park Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De unge fik deres park

Vordingborg - 03. juni 2017 kl. 15:22 Af Nina Lise Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Møblerne var ikke på plads, men hvad gør det, når man har god musik og kolde øl? Fredag fik Vordingborg Kommunes sin første ungepark i Rådhusparken i Vordingborg.

- Vi har bestilt møbler for 200.000 kroner, men leveringen er blevet forsinket fra leverandøren. Derfor vil parken de kommende uger blive indrettet løbende, fortæller landskabsarkitekt Jette Stauner fra Trafik Park og Havne og tilføjer, at parken er indrettet i samarbejde med unge fra 10. klasse og ZBC, der har haft landskabsarkitektur og indretning af byrum som en del af et undervisningsforløb. Efter sommerferien starter et nyt forløb, så kommende 10. klasser kan være med til at videreudvikle parken.

Blandt de fremmødte var fredag Thor Skousgaard Jørgensen fra Vordingborg samt Emil Lindborg Nilsson og Tim Hansen fra Møn. De er 17, 18 og 16 år og bruger parken flittigt.

- I sommersæsonen er det nok en til to gange om ugen. Der er en god stemning. Derfor er det et godt initiativ, siger de tre, der er godt tilfredse med resultatet.

Det samme er Teknik- og Miljøudvalgsformand Thomas Christfort (K).

- Rådhusparken har altid været samlingssted for byens unge. Derfor er det også naturligt, at I har bidraget til, hvordan parken skal udformes. Jeg håber, at den proces, I har været igennem, er med til at give jer større ejerskab til parken, så I passer på den og sørger for, at det også bliver en park for alle andre borgere i byen, lød det fra Thomas Christfort.

Fredag fik parken foreløbig et bordtennisbord, hængekøjer og en bænk om et træ. Flere hængekøjer kommer til, og i sansehaven skal der opstilles borde-bænke-sæt, fordi de unge gerne vil have et sted, hvor de kan sidde og tale med hinanden. Desuden får parken et hænge-ud-møbel - når leverandøren er klar.