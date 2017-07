Et kæmpe lager skal bygges på Vesthavnen. Grafik: Banedanmark

Danmarks største lager af korn bygges på Masnedø

Vordingborg - 05. juli 2017 kl. 06:05 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udbygningen af Vesthavnen på Masnedø ved Vordingborg giver allerede nu pote, for erhvervslivet strømmer til. Yara Gødning er ved at være færdige med at bygge, DC Råstoffer udvider, og DLG vil bygge Danmarks største lager til korn og foder, skriver Sjællandske.

I forvejen har DLG et lager på 40.000 tons på det gamle havneanlæg, men med havnenes udvidelse - der gør Vordingborg Havn til Sjællands tredje største - giver det mulighed for at udvide til 150.000 tons. Dermed kan skibe på 60.000 tons laste og losse i havnen, hvor det før kun var coastere på 5-7.000 tons.

- Som det er nu, må vi køre de fleste af vores landbrugsprodukter til udskibning i Kalundborg. I stedet får landbruget får nu en ekstra udskibningshavn på Sjælland for afgrøder til verdensmarkedet og for modtagelse af råvarer til det danske marked. Det er til gavn for landmændene i hele Sydsjælland, siger vicedirektør for Produktion og Logistik i DLG Vagn Hundebøll til Sjællandske.