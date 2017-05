Dagplejen fejrer 50 års jubilæum

- Vi har valgt at gøre noget ekstra ud af det ved at rykke dagplejen ud. Børnene bliver afleveret og hentet her, og i løbet af dagen er der Nylles Trylleshow, Dansuenza og musikteater med musikskolen og Mette Abrahamsen, fortæller Michael Juliussen, dagplejekoordinator i Vordingborg Kommune. Han tilføjer, at fødselsdagen bliver brugt til at gøre dagplejen mere synlig.