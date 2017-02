DF-kandidat klar til tre valg

Lokalformand Helle Jørgensen har på forhånd kontakt til 13 personer, som er villige til at stå på stemmesedlen. Heriblandt partiets nuværende fire medlemmer af kommunalbestyrelsen, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, John Pawlik og Kim Errebo. Sidstnævnte trådte ind, da Yvette Espersen trak sig kort efter ved seneste valg at have været stemmeslugeren med 1239 personlige stemmer. Viceborgmester Heino Hahn fik som nummer to på listen cirka halvt så mange.