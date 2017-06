Send til din ven. X Artiklen: DF fravælger bredt valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF fravælger bredt valgforbund

Vordingborg - 01. juni 2017 kl. 07:18 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke til en gentagelse af det brede, blå valgforbund fra kommunalvalget i 2013. Den gang var DF i valgforbund med Venstre, De konservative og Liberal Alliance, men sådan bliver det ikke ved det kommende valg til november. I stedet har DF slået pjalterne sammen med Nye Borgelige (D).

- Vores politik ligger tæt på hinanden, siger Heino Hahn, borgmesterkandidat for DF.

- Man risikerer at tage bagdelen på vælgerne ved at indgå brede valgforbund, fordi deres stemme kan gå til et parti, de ikke ønsker at stemme på, siger han.

Hos Venstre modtages Dansk Folkepartis beslutning om at bryde det tidligere valgforbund om sindsro.

Status quo

- Det er deres beslutning. Det stiller os ikke i en dårligere situation. Vi konstaterer, at de stadig peger på et borgerligt flertal, siger Michael Seiding Larsen, der stadig har opbakning til at fortsætte i borgmesterstolen fra naboerne til højre.

Opbakning har han også fra De konservative. De to partier offentliggjorde onsdag, at de holder fast i det valgforbund, som nu altså er blevet et partibogstav mindre.

Hos DFs kommende forbundsfælle, øjner man fornuft i at indgå forbund.

- Hvis vi ikke kommer ind med et mandat, så gør DF, som fører en udlændingepolitik, der ligner vores, siger borgmesterkandidat Jørn Rasmussen.