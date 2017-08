Planerne for et lille badehus på havnen i Kalvehave har skabt en del debat. Nu skal den op og vende i kommunalbestyrelsen. Her ses en illustration af badehuset.

Send til din ven. X Artiklen: DF bremser badehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF bremser badehus

Vordingborg - 11. august 2017 kl. 19:08 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinterbaderne i Kalvehave har muligvis fået glædet sig for tidligt. På kommunens hjemmeside og via det officielle nyhedsbrev har meldingen lydt, at nyt badehus på havnen i Kalvehave er blevet godkendt.

Men baderne må altså fortsat væbne sig med tålmodighed, skriver Sjællandske lørdag. Planerne blev nemlig ikke godkendt på det seneste teknik- og miljøudvalgsmøde.

Planerne for det lille hus på knap syv kvadratmeter har fået en blandet modtagelse af de nærmeste naboer, og det har nu fået Dansk Folkepartis Per Stig Sørensen til at gå ind i sagen.

På det seneste udvalgsmøde benyttede DF'eren sin standsningsret, så sagen nu skal forbi kommunalbestyrelsen først.

- Jeg vil gerne tilgodese ønskerne fra naboerne. Det må være muligt at gøre begge parter glade, forklarer Per Stig Sørensen.

I stedet for at lave omklædningsskuret på den faste bro foreslår DF'eren at bygge et mobilt skur på en form for tømmerflåde, der kan ligge i havneområdet i vinterhalvåret og som kan flyttes om sommeren, hvor vinterbaderne bruger andre dele af området.

- På dialogmødet tidligere i år var der opbakning fra lokalrådet til det forslag, og jeg synes, det er et godt kompromis, forklarer Per Stig Sørensen.

Hos Kalvehave Lokalråd bekræfter formand Thomas Finke, at man er positiv over for at placere badehuset på en tømmerflåde.

- Det er en rigtig god idé, men vi har ikke penge til det, understreger han dog.

- Det vil ikke kunne bygges for de 18.000 kroner, som vi har givet vinterbaderne lovning på, forklarer lokalrådsformanden.

- Men hvis Per Stig Sørensen kan finde flere penge til os, så gør vi det gerne, tilføjer han.

Hos Vordingborg Kommune beklager man, at der er blevet sendt en forkert melding ud på hjemmeside og i nyhedsbrev.

- Det er en fejl. Vi får tekster fra de forskellige afdelinger forud for møderne, og så lægger vi dem ud, hvis ikke vi får en melding om ændringer. Her har de så glemt at give os besked, forklarer Ole Hampenberg Andersen, der er chef for strategi og implementering og derunder intern og ekstern kommunikation.

Næste kommunalbestyrelsesmøde er 31. august.

la-c