Cyklisterne er på vej til at på bedre vilkår i Vordingborg Kommune. I første omgang skal der åbnes for at cykle gennem Algade i Vordingborg og bruges to millioner på at reparere cykelsti langs Næstvedvej, men derudover lover partier flere penge til området i budgettet for 2018. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: Cyklister får medvind i valg-budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cyklister får medvind i valg-budgettet

Vordingborg - 01. september 2017 kl. 07:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cyklisterne får lov til at cykle gennem Algade i Vordingborg, de får repareret cykelstien på Næstvedvej mellem Kastelev og Køng i år, og de kan se frem til flere og bedre cykelstier i 2018, skriver Sjællandske.

Partierne i kommunalbestyrelsen stod næsten i kø i byrådssalen torsdag aften for at love cyklisterne medvind i de forhandlinger, som så småt går i gang i dag fredag omkring budget 2018. Forhandlingerne skal være afsluttet og budgettet godkendt 12. oktober, godt en måned før vælgerne skal sætte deres kryds ved kandidaterne til den nye kommunalbestyrelse.

En af de cykelstier, som er undervejs, er ikke en egentlig cykelsti, men en markeret rute gennem Adelgade i Vordingborg. Baggrunden er dels et ønske, som er kommet frem under bymidtedebatten, dels en erkendelse af, at cyklisterne får dårlige kår i den smalle Valdemarsgade, fordi den belastes af mere trafik, når en ny bro over jernbanen gør den til gennemfartsvej.

Carsten Olsen (S) indledte i aftes diskussionen i byrådssalen i aftes med at glæde sig over, at de øvrige nu støttede det forslag, han kom med allerede i juni. Han blev hurtigt sat på plads med, at det budgetteknisk er fra en anden kasse at pengene kommer.

To millioner kroner rykkes nemlig fra budgetforslag 2018 frem til i år, så cykelstien langs Næstvedvej kan blive sikker at færdes på - uden huller og revner.

- I virkeligheden er det en uskik at tage pengene fra 2018, for generelt er der alt for få midler til cykelstier. Det har jeg ved selvsyn konstateret mange steder, også omkring skolerne, sagde Else-Marie Langballe Sørensen (SF), der lovede sit partis støtte til at hæve bevillingerne i 2018-budgettet.

Samme toner kom fra Birgitte Steen Jørgensen (R), som lovede kamp for flere penge både til reparation og nyanlæg af cykelstier.

- Vi har mange turister, der cykler på farlige veje, lød et af hendes argumenter, som fik støtte fra både Venstres Bo Manderup og Mikael Smed, Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

- Vi er tidligere mødt med smil, når vi har talt for cykelstier i forbindelse med sundhed og turisme. Det har ændret sig, men bevillingen på to millioner er et godt eksempel på, at vi skulle have vedligeholdt den tidligere, sagde Mikael Smed.php