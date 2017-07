Cool biler besøgte havnen på en kølig dag

Sådan er det i foreningen »All American Cars and Bikes Præstø«, som står bag 4. juli-arrangementet. Sidste år blev det holdt i samarbejde med Præstø Handels- og Erhvervsforening, men i år var foreningen alene om opgaven. Og som sidste år syntes vejrguderne at negligere indsatsen. Dermed ikke sagt, at der ikke var noget at komme efter. Over 20 meget fint restaurerede biler var på plads, og det glædede den unge bilentusiast Martin Stender, 11 år, fra Mern: