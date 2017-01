Send til din ven. X Artiklen: Collet er tilfreds med rabat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Collet er tilfreds med rabat

Vordingborg - 23. januar 2017 kl. 10:29

- Vi er tilfredse med, at Landsretten nu har signaleret til Slots- og Kulturstyrelsen, at deres regning har været for stor, lyder det fra Bernt Johan Collet, som mandag med en afgørelse fra Østre Landsret fik nedsat den erstatning, han skal betale for ødelagte fortidsminder i Vallebo Skov ved Stenved i nærheden af Vordingborg.

Læs også: Godsejer dømt til at betale for ødelagte gravhøje

Landsretten nedsatte Slots- og Kulturstyrelsens regning fra 546.228 kroner til 455.491 kroner.

Den største del af beløbet handler om et enkelt fortidsminde, en 11 meter lang langdysse, som ifølge en tidligere rapport fra Museum Sydøstddanmark var svær at få øje på i terrænet, og som ifølge Bernt Johan Collet er blevet genetableret til et meget mere markant udseende, end før entreprenører ødelagde det for at gøre plads til juletræsdyrkning.

¨Collet blev frikendt for ansvar i byret og landsret i Nykøbing. Retterne fandt det ikke bevist, at han havde ansvar for ødelæggelserne, som blev gjort at en underentreprenør. Entreprenøren blev heller ikke dømt, igen på grund af bevisets stilling.

En særlig bestemmelse i museumsloven indeholder imidlertid en omvendt bevisbyrde, som pålægger en jordejer ansvar for fortidsminder på hans jord - og for at betale for en eventuel genopretning.

Bernt Johan Collet tilføjer, at han naturligvis gerne set, at Landsretten havde nedsat Slots- og Kulturstyrelsens regning med et endnu større beløb, end »rabatten« på godt 100.000 kroner.

