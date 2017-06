Charmeoffensiv skal bringe idrætsråd tættere på foreningerne

- Her er der mulighed for at komme og snakke med bestyrelsen i Idrætsrådet om løst og fast. Man kan komme med ris og ros eller fortælle, hvis foreningen har en problematik, de gerne vil have Idrætsrådet til at kigge på, fortæller Henrik Pape, formand for Vordingborg Idrætsråd og tilføjer, at alle foreninger er velkomne - ikke kun værtsforeningen.