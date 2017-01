Caféejer søger igen om terrasse

Snack'n Smothies ophøjede terrasse til udeservering lever et farligt liv. I november sidste år beordrede Teknik- og Miljøudvalget terrassen fjernet efter en høring, hvor lokalrådets formand Anders Andersen kaldte terrassen for en »bastant flodpram«.

Når terrassen ikke allerede er fjernet, skyldes det, at caféens ejere har varslet en ny ansøgning, og forvaltningen har givet det opsættende virkning. Den ansøgning er nu kommet, og Onsdag skal udvalget igen tage stilling til sagen. Det bliver dog på baggrund af forvaltningens indstilling, som også vender tomlen nedad for det nye forslag, selv om terrassen bliver tre meter kortere, skriver Sjællandske tirsdag.

Der skal nemlig være en rampe til handicappede, hvis terrassen skal være permanent (det har udvalget tidligere sagt nej til, at den skal være), og sådan en rampe må højest have en hældning på 1:20, dvs. 5 cm pr. meter. Det betyder, at rampen bliver otte meter lang og rager langt ind over naboejendommen, hvis terrassen bliver stående i sin nuværende højde over vejbanen.