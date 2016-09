Se billedserie Sådan så teltene ud i direkte forlængelse af Café Frederik 7. De skulle fjernes senest 1. september, og det er de blevet. Foto: Mahmoud Moshfeghi

Café har fjernet ulovlige telte

Vordingborg - 08. september 2016 kl. 10:25 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mahmoud Moshfeghi er en driftig mand, der gerne gøre det godt for sine kunder og tjene penge samtidig. I flere omgange har han forsøgt at udvide Café Frederik 7. på Stege Torv, men hver gang fået afslag fra kommunens teknik- og miljøudvalg.

I foråret fik han tilsagn om, at en tekniker fra kommunens Afdeling for Byg, Land og Miljø ville komme ud og se på sagen, men ifølge Moshfeghi selv er han aldrig dukket op. Da foråret pressede sig på, følte caféejeren, at han blev nødt til at gøre noget, og han satte midlertidige presenninger op til ly for sol og regn. Under presenningerne anbragte han små caféborde og stole, skriver Sjællandske.

Det blev imidlertid observeret af embedsmændene, og efterfølgende modtog Mahmoud Moshfeghi et brev, hvori han blev pålagt at tage teltene, som de blev kaldt, ned senest 1. september. Det har han gjort, men den uheldige caféejer er ikke tilfreds, for dels synes han ikke, at han får den samme behandling som andre handlende i Storegade, og dels mener han, at det øgede liv på torvet gavner byen.

- Se nu kiosken længere oppe af gaden. De har borde og stole, der fylder halvdelen af fortovet. Her på torvet er der derimod masser af plads, men jeg kan ikke få lov. Det hænger ikke sammen, siger Moshfeghi, der understreger flere gange, at han ikke ønsker, at kiosken skal tage bordene ned.

- Men hvorfor kan den ene få lov, når den anden ikke kan, spørger han.

Det spørgsmål har Sjællandske bragt videre til formanden for Teknik- og Miljøudvalget Thomas Christfort (K), men han kender ikke til, om kiosken har en tilladelse.

- Café Frederik 7. skal tage sine telte ned, for de er ikke midlertidige. Når de er der i over en måned, er det ikke en midlertidig installation, påpeger Thomas Christfort over for Sjællandske.