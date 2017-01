Hediga Morad har været forsvundet siden oktober sidste år, og hendes lig er ikke blevet fundet. Fredag tager Retten i Nykøbing Falster hul på sagen, hvor hendes eksmand er anklaget for at have slået hende ihjel.

Byret indleder drabssag med manglende lig af mor til to

Søren Ravn-Nielsen, der er vicepolitiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, fortæller, at politiets efterforskning peger på, at hun er blevet dræbt.

- Liget er vigtigt i en drabssag, fordi det fortæller en masse ting. Men her har vi været nødt til at stykke et billede sammen, på trods af at vi aldrig har været i stand til at finde hende, siger han.

Hediga Morad, der er mor til to, har været væk, siden hun 9. oktober sidste år rejste fra Vejle til Vordingborg med toget. Her boede eksmanden, der er far til kvindens to børn, og børnene blev afleveret hos ham.

Den 41-årige far er foruden drabet tiltalt for usømmelig omgang med kvindens lig. Desuden anklages han for at have holdt et af deres børn skjult i ni dage i august sidste år.

Ifølge anklageskriftet truede han i den periode også Hediga Morad med at slå hende ihjel, hvis ikke hun kom tilbage til ham. Han sagde, at han ville opsøge hende, uanset hvor hun var, for at slå hende ihjel, lyder det.

Eksmanden nægter sig skyldig i nogen af delene.

Det er usædvanligt, at drabssager uden lig havner i retten. Men i 2014 blev to mænd idømt 13 og 15 års fængsel for drabet på forretningsmanden og svindleren Henrik Haugberg Madsen, selv om der aldrig blev fundet et lig.

Principielt er der ikke nogen hindring for, at man kan dømme en person i en drabssag, selv om der ikke er fundet et lig.

Det fortæller lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach, der udtaler sig generelt og ikke om den enkelte sag. Bevisførelsen uden liget kan dog være svær at løfte.

- Selve liget og obduktionen af liget er der selvfølgelig ikke, men princippet i sagen er det samme.

- Men man skal også føre bevis for, at vedkommende rent faktisk er død. Det giver ingen problemer, hvis man har fundet liget, siger hun.