Forskningscenter på Lindholm var egentligt på vej mod lukning, men nu giver byggestop i København håb om at virus-øen kan overleve. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Byggestop giver håb for Lindholms overlevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggestop giver håb for Lindholms overlevelse

Vordingborg - 14. juni 2017 kl. 05:16 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle være så meget bedre og så meget billigere. Det var argumenterne for at lukke ned for aktiviteterne på Lindholm i Stege bugt og i stedet samle veterinærinstitutets aktiviteter i nyt storstilet Life Science og Bioengineering-kompleks i Lyngby. Men nu har DTU valgt at droppe kronen på værket - bygning 205A, fordi byggeriet bliver 200 millioner kroner dyrere.

Dermed vil DTU ikke have de nødvendige laboratorier stående klar til at tage over, når de sidste ansatte efter planen forlader Lindholm med udgangen af 2019.

Derfor håber Vordingborg Kommune nu, at planerne for at fraflytte Lindholm vil blive droppet.

- Vi sagde allerede da planerne kom frem, at det var samfundsøkonomisk uforsvarligt, og at de budgetter som DTU lagde som grund for at ville flytte den veterinære virusforskning og beredskab til Lyngby ikke kunne holde.

Sådan lyder meldingen fra borgmester Michael Seiding Larsen (V), efter Sjællandske har gjort opmærksom på DTUs byggestop.

- At flytte et velfungerende og topsikret virusberedskab og virusforskning fra moderne og nyere laboratoriefaciliteter på Lindholm til nye dyre lokaler i Lyngby for at opnå en beskeden driftsbesparelse er samfundsøkonomisk ufordelagtigt. Det kan blive dyrt både for lokalområdet og for Staten. Tidligere beregninger har vist en tabt erhvervsindkomst på omkring 35 millioner kroner årligt for kommunerne Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Samtidig vil der være et økonomisk tab for Staten i form af tabte lejeindtægter i millionklassen og en ø, der er svær at afhænde, forklarer borgmesteren.

Han pointerer, at fraflytningen er i direkte modstrid med regeringens indsats for at rykke statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden.