Butikstyve betalte heller ikke billetten

Vordingborg - 19. januar 2017 kl. 10:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først blev de taget for butikstyveri. Så blev de taget for at køre i toget uden billet, skriver Sjællandske.

Fire unge mænd blev flere gange i løbet af onsdagen konfronteret med politiet. Først stjal de to jakker i en forretning i Algade, Vordingborg. Via overvågningsbilleder fandt politiet frem til mændene og anholdt dem på banegården i Vordingborg, hvor de blev sigtet for butikstyveri.

Mændene, der er i alderen fra 18 til 22 år, kommer fra henholdsvis Nivå, Hundested, Roskilde og Tåstrup, og de fik bagefter lov at sætte sig i toget nordpå - men det gjorde de uden at have billet.

Det blev opdaget i toget, inden det ankom til Næstved, så her ventede en anden politipatrulje på dem for igen at få fastslået deres identitet, så DSB kunne få en adresse at sende regningen til.

Samtidig bad betjentene de unge mænd om at vende lommerne, og hos den ældste, en mand på 22, dukkede en lille klump hash på tre gram frem - og endnu en sigtelse er på vej.

