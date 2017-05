Se billedserie Linse talte om sorgen over tabet af Mopper (hendes mor), men også om glæden ved den grønne urne i vindueskarmen i køkkenet, om at blive mormor og om at stjæle hunde fra folk, som ikke fortjener dem - hele følelsesregistret blev bragt i spil i bedste Bryggen-stil. Foto: Thøger Raun

Bryggen-darling leverede »live«

Vordingborg - 10. maj 2017 kl. 22:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvad er dit rigtige navn?, lød spørgsmålet fra en cirka 12-årig pige i salen. Spottet var på Linse Kessler, som onsdag aften havde indbudt til talk-show.

- Jeg er døbt Lenina Christensen, men det har folk aldrig kunnet finde ud af. Det er altid blevet Linnea eller Nina, og så blev det altså Linse. Jeg er egentlig opkaldt efter Lenin, men ham kender du nok ikke. Han var kommunist lige som min far, lød det frisk tilbage.

Der var altså guldkorn for ægte fans. Men der var også fokus på tab og sorg. Linse mistede sin mor i »Mopper« i efteråret, og bearbejdelsen af den triste oplevelse fyldte også en del - hvad der samtidig gav folk en mulighed for at løsne op. Flere af spørgerne delte rask væk deres oplevelser af tab i familien med såvel Linse som med den 480-mennesker store forsamling i Teatersalen på Chr. Richardtsvej.

For Malene Heyn fra Præstø var aftenen i den grad et hit:

- Jeg må sige, at jeg kaster mig over det meste af det, som de sender fra Bryggen. Jeg synes Linse er fantastisk. Hun er bare så meget sig selv, lød det fra en tilfreds tilskuer, der havde taget to veninder med til arrangementet.

Der var imidlertid også plads til sjov og ballade. En anekdote om innovativ brug af et smartphone-kamera, kastede vilde latterbrøl af sig. Intim-barbering er ikke for intimt til at blive delt mellem 480 mennesker, mente Linse Kessler, og man må sige, at hun kender sit publikum. Hun leverede op- og nedture - og baseret på mængden af applaus og latter - både svarene og varen i rigelig mængde.