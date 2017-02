Brolægger med succes rykker ind i Algade

- Nu har vi siddet i skurvogne og containere de seneste par år, fordi der er blevet mere og mere at holde styr på. Det var på tide med en luftforandring og et sted, hvor man kunne være bekendt at invitere kunder ind. Og da vi selv benytter Axia, var vi blandt de første til at vide, at stedet her blev ledigt, siger den 32-årige entreprenør med et smil.