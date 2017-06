Se billedserie Hvor man før kunne falde ud over kanten og slå hovedet ned i en betonklods, er der nu støbt en afslutning på den nye grussti. Græstørvene langs stien bliver fjernet. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Bro, sti og sand skal indvies Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bro, sti og sand skal indvies

Vordingborg - 08. juni 2017 kl. 14:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fast grussti er etableret, og et landfæste er støbt, så børnene ikke slår hovedet, hvis de falder ud over kanten. Mandag klokken 11 indvies den nye badebro ved Præstø Strand. Det sker med taler og besøg fra byens to skoler.

- Lokalrådet har i flere år bedt om en pontonbro, der hviler på vandet, i stedet for den meget høje bro, kommunen havde etableret for at spare nedtagning om vinteren. Sammen med naturforvalter Stefan Skov fra Vordingborg Kommune har vi i cirka et år arbejdet på en løsning. Nu har vi fået en dejlig bred og lav bro og en bedre adgang med en fast sti til badebroen, fortæller Henny Jørgensen, tidligere formand for Præstø Lokalråd.

Stranden er udvidet mod øst, hvor et område med invasive hybenroser er gravet ned, så der nu er sand i stedet. Boldbanens kanter er trimmet, og to vognlæs sand kørt på.

- Planen er, at der skal mere sand på, men lige nu er det for vådt til, at vi kan køre ind over det grønne område, fortæller Stefan Skov og tilføjer, at beachvolleyball- nettet i den østlige ende af stranden bliver genetableret. Også her skal der mere sand på.

Læs mere i Sjællandske torsdag.