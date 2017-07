Brandværnshistorisk Museum åbner gerne

Dansk Brandværnshistorisk Museum er et fint, lille museum, der bor i hjertet af Præstø. Men sprøjterne er stuvet sammen på alt for lidt plads, og museet vil gerne et andet sted hen. Hver onsdag kl. 19.30 mødes foreningens frivillige for at reparere sprøjterne og forberede arrangementer, skriver Sjællandske.