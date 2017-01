Beredskabskommissionen ser blandt andet på brandhanernes placering, når kapaciteten skal vurderes.

Brandfolk frygter besparelser

Vordingborg - 09. januar 2017 kl. 06:10 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brænder det to steder på en gang - så kan vi ikke slukke brand nummer to.

Så voldsomt lyder det fra de deltidsansatte brandmænd i Vordingborg, som har sendt et såkaldt bekymringsbrev til den nye, samlede beredskabskommission for Vordingborg, Ringsted, Faxe og Næstved Kommuner, skriver Sjællandske mandag.

Bekymringen går på et forslag om at erstatte to vogne med en i Vordingborg. En såkaldt automobilsprøjte og en tankvogn erstattes i det foreliggende forslag med en enkelt tanksprøjte, men medarbejderne mener, det vil være en uholdbar situation.

- To udrykninger på en gang, det er noget der sker, selv om vi ikke var ude for det i 2016, siger Michael Larsen, der er tillidsmand for de deltidsansatte. I 2016 var de ude for tre brandalarmer i rap, hvor det var muligt at køre fra den ene brand og videre til den anden.

Michael Larsen sætter samtidig spørgsmålstegn ved en anden besparelse, som går på, at skære udrykningsholdene ned, så der kun kommer en holdleder og tre brandmænd ud til mindre alarmer.

- Men hvad der en mindre brand. Vi er ofte ude for, at det, der ligner en mindre brand, kan udvikle sig til noget større.

Borgmester Knud Larsen (V) har sæde i beredskabskommissionen, som i første omgang vil undersøge punkterne yderligere.

- Der er intet besluttet, og vi har en fælles interesse i, at kapaciteten er forsvarlig. Derfor synes jeg, at Michael Larsen er ved at løbe en åben dør ind, siger Knud Larsen.

Bekymringsbrevet fra de ansatte var på dagsordenen til et møde 9. december, hvor det blev udskudt.