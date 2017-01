Brændevinsbrænderi bliver til restaurant

Det betyder, at Andersen kan renovere bygningen med henblik på at lave restaurant og selskabslokaler, som han har ønsket fra begyndelsen, og som var grunden til, at han købte bygningen. Det var også sidste udkald, for hvis han ikke havde fået det sidste forslag igennem, havde han gjort det klart, at det var at betragte som en ansøgning om tilladelse til nedrivning. Tom Andersen er overrasket over, at det lykkedes.