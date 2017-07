Se billedserie Borgmester Michael Seiding Larsen (V) og Claus Nielsen havde begge noget besvær med at få bolden rundt på den første officielle tur.

Borgmesteren kæmpede med hullerne på ny fodboldgolfbane

Vordingborg - 17. juli 2017 kl. 13:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den røde snor blev klippet over, og den første fodbold blev sendt af sted ud på sin rute rundt til de 18 huller på den nye fodboldgolf-bane på Vestmøn.

Læs også: Fodboldgolf er for alle og giver god motion

Egentlig har en række besøgende taget forskud på glæderne den seneste måneds tid, men det er først nu, at banen er helt klar, så borgmester Michael Seiding Larsen (V) blev den første officielle spiller på banen.

- Det er rigtig godt lavet. Banen er mere udfordrende, end man lige skulle tro, lød meldingen fra borgmesteren, efter han måtte kæmpe noget for at få fodbolden gennem de forskellige forhindringer sat op rundt på banen.

Han har før prøvet banen på Marielyst på Falster, og han er glad for, at aktiviteten nu også kan tilbydes her i kommunen takket være indehaverne Rita og Steen Nielsen, der har forvandlet det sumpede område bag deres gård til en ny naturperle.

Styrker området

- Det er ret imponerende, hvad I har fået lavet her. Det er sådanne initiativer, der styrker vores område. Nu har turisterne endnu et sted at besøge her på øen, og her kan hele familien være med, lød det fra borgmesteren i hans åbningstale.

- I har fortalt, at I gør det for glæden, morskaben og sammenholdet, og for at styrke sportsånden. Det varmer jo en gammel fodboldspillers hjerte at høre sådan noget, fortalte borgmesteren videre i sin tale, før han kastede sig ud i en lille turnering mod Rita og Steen Nielsens søn, Claus Nielsen. De to kender hinanden fra handelsskolen.

Har man lyst til at prøve fodboldgolf, kan banen findes på Grønsundvej 304. Man kan læse mere om den alternative form for golf på www.monfodboldgolf.dk.