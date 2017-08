Se billedserie Er det en god hånd, altså i bridge? To borgmesterkandidater blev udfordret af bridgeklubben i Præstø.

Borgmesterduel kom til kort

Vordingborg - 19. august 2017 kl. 18:20 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af spidskandidaterne til det kommende kommunalvalg, den siddende Venstre-borgmester Michael Seiding Larsen og socialdemokraternes spidskandidat Mikael Smed, fik hjælp til at melde, da de tog imod udfordringen om et spil kort fra den lokale bridgeklub ved Aktiv Havn-dagen lørdag i Præstø.

- Jeg troede, alle i Venstre spillede bridge, lød det sarkastisk fra Mikael Smed med henvisning til den tidligere borgmesters, Knud Larsens, store interesse for bridge, da hans efterfølger skulle have hjælp til at finde rundt i reglerne.

Mikael Smed kom dog selv til kort, da stikkene blev talt op efter første spil, skriver Sjællandske.

Torsdagsklubben, der spiller i Kirkehuset i Præstø hver torsdag fra september til maj, stod bag kandidat-udfordringen, der var fulgt op af en personlig hjælper til hver af spillerne.

Kortspillet var kun en lille del af aktiviteterne på havnen, som var arrangeret af Vordingborg Idrætsråd, som dækker hele kommunen.

En del af aktiviteterne var vandbasenerede, blandt andet springgymnastik, hvor deltagerne nærmest fløj ud over havnbassinet, men dagen bød også på folkedans, mere almindelig gymnastik og også Foreningen Norden var mødt op med en stand.

- Det er jeg rigtig glad for. Det foregår på havnen, men det er ment som et udstillingsvindue for alle foreninger i kommunen, lød det fra Bendt Jespersen, der er kasserer i Stege Sejlklub og bød velkommen på arrangørgruppens vegne.