Borgmester er klar til at låne til budget 2017

Borgmester Knud Larsen (V) er parat til at låne for at finansiere udgifterne i 2017. Kommunen lægger budget for fire år ad gangen, og overslagsårene viser en bedre økonomi.

Desuden får kommunen adgang til at låne 47 millioner kroner, og borgmesteren er indstillet på at udnytte muligheden.

- Det nytter ikke at have fine fornemmelser. Danmark er ved at brække over, og vi må konstatere, at Vordingborg er havnet i udkanten, siger Knud Larsen og understreger, at alternativet er skattestigninger.