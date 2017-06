Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix Denmark

Borgmester enig i kritik: Skat skylder os 25,1 mio.

Vordingborg - 15. juni 2017 kl. 11:38 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig burde Vordingborg Kommune stå med en check i hånden på 25,1 millioner kroner. Penge, som staten skulle have indkrævet i skat på vegne af kommunen. Men da det ikke lykkedes på grund af et uhyre mangelfuldt indkrævningssystem, udtrykte skatteminister Karsten Lauritzen (V), at staten ville kompensere kommunerne ved at opkøbe deres gæld. Det er bare ikke sket.

- Det var måske mere ment som en intention end et løfte. Men i kommunerne opstod der en forventning om, at vi ville få dem udbetalt, siger borgmester Michael Seiding Larsen (V), som erklærer sig på linje med den bramfrie kritik formand for Kommunernes Landsforening, Martin Damm (V), fremsatte i sidste uge.

»Det er jo vores penge for pokker. Og man skal huske, at det ikke var os, der besluttede at centralisere Skat. Det er heller ikke os, der har siddet og fumlet med opgaven, men pengene mangler stadig hos os i kommunerne«, lød de hårde ord.

- Vi er på bølgelængde med Martin Damm. Vi er berettiget til at få pengene udbetalt, siger Michael Seiding Larsen.

Om kommunen får udbetalt restancer på 25,1 millioner, tvivler han dog på.

- Jeg er realist, og tror ikke vi får alle pengene. Jeg håber selvfølgelig på så meget som muligt, måske 10 millioner, fortæller borgmesteren.