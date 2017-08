Send til din ven. X Artiklen: Borgerne inviteres til budgetforhandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne inviteres til budgetforhandling

Vordingborg - 19. august 2017 kl. 06:36 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du gode ideer til politikerne, inden de går i gang med budgettet for 2018? Så er der mulighed for at komme af med dem ved et borgermøde, som skal holdes 7. september i kantinen på Vordingborg Rådhus, skriver Sjællandske lørdag.

Datoen og programmet for mødet kommer op på førstkommende møde i økonomiudvalget, hvor princippet allerede en gang er blevet drøftet og godkendt.

- Forslaget er fremsat af borgmester Knud Larsen, og jeg støtter det 100 procent, siger Michael Seiding Larsen (V), der efterfulgte Knud Larsen i borgmesterstolen i april i år.

- Der kan gemme sig mange gode ideer ude blandt borgerne, og det er vigtigt at få dem frem, inden vi vedtager budgettet, siger Michael Seiding Larsen, som forventer, at der vil være et råderum i budget 2018 på 8 til 15 millioner kroner.

- Jeg håber, at der vil møde mange op, både helt almindelige borgere og repræsentanter for foreninger og lignende, så vi kan få et indtryk af, hvad der rører sig, og hvad der bliver lagt vægt på. Er det ældreområdet, som mangler penge, eller skolerne? Eller er det Københavnsvej, der skal forskønnes, spørger Michael Seiding Larsen.

Køreplanen for budgetforhandlingerne mellem kommunalbestyrelsens 29 medlemmer fordelt på syv partier omfatter et budgetseminar 1. september, hvor hovedlinjerne bliver trukket op, og derefter forhandlingsmøder 11. september og 14. september.

- Men bliver der behov for det, så holder vi flere forhandlingsmøder. Mit håb er, at vi kan få et bredt flertal bag budget 2018 - men jeg ved også, at det er et valgår, hvor alle partier har behov for at markere sig. Men jeg er klar til at lytte til partierne, understreger Michael Seiding Larsen.

- Til borgermødet vil vi vide, hvor stort et råderum der vil være, når regeringen har fordelt de ekstra millioner til trængte kommuner.

Den offentligt tilgængelige budgetforhandling 7. september indledes med en orientering om »kommunens økonomiske situation og udfordringer«. Hvert af de politiske udvalg vil derefter åbne en stand med plads til både orientering og til diskussion.