Borgerlisten har kandidater fra fire gamle kommuner

Vordingborg - 24. august 2017 kl. 10:05 Af Poul Poulsen

Borgerlisten har repræsentanter fra de fire gamle kommuner, Langebæk, Præstø, Møn og Vordingborg, på de fire første pladser på opstillingslisten til kommunalvalget, skriver Sjællandske.

Det blev resultatet af et opstillingsmøde, hvor vordingborgenseren Allan Huglstad kom ind på førstepladsen fulgt af Jens Hæsum fra Øster Egesborg, Margareta Dahlström fra Møn samt Eivind Sveinbjørnsson fra Præstø.

Jens Hæsum har kommunalpolitisk erfaring idet han har siddet i kommunalbestyrelsen i den tidligere Langebæk Kommune, hvor han også repræsenterede en tværpolitisk liste.

Ved opstillingsmødet blev der opstillet i alt otte personer, men listen er åben, så flere kan nå at komme på. På de følgende fire pladser er det Jane Søegaard Christensen, Damsholte, Morten Nielsen, Magleby, Ole Bjørnholt, Svensmarke, og Jan Holm, Tøvelde. Kandidaterne er opstillet sideordnet, så et valg vil gå til den kandidat, der har flest stemmer.

Borgerlisten er en genganger fra valget i 2013, hvor det blandt mærkesagerne havde kampen mod et storcenter samt mod opstilling af kæmpevindmøller i Kostervig på Møn, Desuden bebuder Allan Huglstad og Margareta Dahlström, at de fortsat vil grave i det de kalder 'kloakskandalen fra Magleby', en strid der handler om, hvorvidt husejerne skal betale for at blive tilsluttet det offentlige kloaknet eller de allerede var det.

Allan Huglstad, der er en ivrig debattør på lokalpolitiske emner, mener, at listen denne gang har meget gode chancer for at komme ind.

- I 2013 var vi tæt på at få et mandat, der i stedet gik til Venstre. Denne gang forventer vi to mandater, siger Allan Huglstad, som mener, at listen gik glip af stemmer i 2013, fordi det ikke kom med i valgudsendelser på TV Øst.

- Borgerlisten er et unikum. Vi er hverken røde eller blå. Derfor vil vi heller ikke pege på en borgmesterkandidat. Vi er ikke bundet af ideologier, men vil lytte til borgerne og i samarbejde med andre partier skabe løsninger, som et flertal af borgere kan gå ind for, påpeger han.

- Vi vil have en kommunalbestyrelse og en borgmester, der udøver reel ledelse med en konstruktiv, men kritisk distance til embedsværket. Det er kommunalbestyrelsen, der styrer kommunen - ikke embedsværket. siger han og henviser til hjemmesiden www.lyttilborgerne.dk, hvor listens politik løbende bliver opdateret.