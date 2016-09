Send til din ven. X Artiklen: Borgerforening i klemme i bedragerisag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforening i klemme i bedragerisag

Vordingborg - 21. september 2016 kl. 06:42 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en rystet bestyrelse i Langebæk Borgerforening, der blev kontaktet af politiet i foråret 2015. Politiet kom med en bærepose fuld af papirer, der tilhørte borgerforeningen, og som politiet havde fundet i forbindelse med, at borgerforeningens kasserer var blevet afsløret i at svindle på sin arbejdsplads.

På Bo og Naboskab havde hun skrevet for mange nuller på regningerne og stukket pengene i sin egen lomme. Det viste sig nu, at den samme metode var blevet anvendt i borgerforeningen, og det medførte et tab i omegnen af 200.000 kr.

Halvandet år efter afsløringen og politianmeldelsen af kassereren er sagen stadig ikke kommet for retten. Det tager hårdt på bestyrelsen i Langebæk Borgerforening, som er kede af situationen og har det rigtig dårligt med den.

- Selve sagen har betydet, at nogle har meldt sig ud, fordi det er sådan en rodebutik, fortæller Kate Friedrichsen, der tog over som formand i april sidste år, da den gamle formand var ved at gå psykisk ned på det.

- Det er hårdt at møde hende og hendes familie i byen, når vi har kendt hinanden, siden hun var barn. Jeg synes godt, at politiet kunne være lidt hurtigere. Det kunne være dejligt, om de kunne give os den julegave, at sagen kommer videre, siger formanden.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar fra den tidligere kasserer, hvis navn er redaktionen bekendt, men hun har ikke ringet tilbage.