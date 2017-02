Se billedserie Både email og telefon har bimlet hos lokalrådsformand Camilla Bøggild, siden Vordingborg Kommune meddelte, at træerne på Langelinie skal fældes. Arkivfoto: Nina Lise

Borgere protesterer over dødsdømte træer

Vordingborg - 18. februar 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke uden højlydte folkelige protester, at Vordingborg Kommune afskaffer vejtræerne ved Langelinie i Stege. Siden kommunen i sidste uge meddelte, at træerne skulle fældes på grund af mistrivsel, har det muret i krogene med utilfredshed blandt borgerne, og nu går to foreninger ind i sagen.

Blandt andet har foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn fattet interesse for den påtænkte fældning, som formand Rigmor Nielsen kalder »en overilet« handling - især fordi kommunen ikke på nuværende tidspunkt har besluttet, hvad - om noget - træerne skal erstattes med.

- Man hiver træerne ned på Langelinie uden at lave en plan for noget nyt. Vi synes, det er mærkeligt, at man ikke benytter lejligheden til at lave en samlet plan for strækningen - især når man tænker på, at der samtidig arbejdes på planer om en badeanstalt, og at det stadig ikke er besluttet, hvad der skal ske med den gamle Ellens Cabaret grund, siger Rigmor Nielsen, der mener, at hele strækningen burde være blevet tænkt ind i helhedsplanen for Stege.

- Vi har det lidt svært ved, at man ikke griber denne chance til at få det vendt til noget positivt ved at undersøge mulighederne for at lave en samlet plan, siger Rigmor Nielsen.

Også Lokalrådet for Stege og Omegn har fundet anledning til at gå ind i sagen om de dødsdømte træer, som formand Camilla Bøggild har fået mange henvendelser om i den seneste uges tid. Derfor vil sagen blive taget op, når lokalrådet i næste uge holder dialogmøde med politikerne.

- Der er rigtig mange, der har ringet eller skrevet emails om det, siger hun.

Et af bestyrelsesmedlemmerne i lokalrådet er Lars B. Hansen, der i det »civile« liv ejer planteskolen Stege Bugt, og i den kapacitet har han besigtet træerne, oplyser Camilla Bøggild.

- Hans vurdering er, at der ikke er noget i vejen med træerne, og at der godt kunne være tale om en besparelse. Jeg tror, der er bred enighed om, at det vil være et tab for Stege ikke længere at have de træer, og hvis det er et udtryk for, at man gerne vil spare nogle penge, så synes jeg bare, man skulle sige det, som det er, i stedet for at sige, at træerne ikke kan overleve, siger Camilla Bøggild.

Imellemtiden har hendes mand, arkitekt og billedkunster Peder Ewald Hansen, på eget initiativ sat en underskriftsinfsamling i gang til fordel for træerne. Den findes på www.skrivunder.net under titlen »Bevar elmetræerne på Langelinie i Stege«.