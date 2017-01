Se billedserie En stor kran fra BMS gør klar til at flytte en af de rustne containere hen til museets hovedindgang, hvor den skal rumme billetsalg og turistinformation. Foto: Poul Poulsen

Borgcenter gør klar til vikinger

Vordingborg - 18. januar 2017 kl. 09:20 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Borgcenter rydder lokalerne og gør hele udstillingsarealet større for at kunne rumme den vikingeudstilling, der skal åbne til påske, skriver Sjællandske onsdag.

Tirsdag blev 'sarkofagen', der har vist magtcentrene og deres flytninger, fjernet fra forhallen for at blive opmagasineret til senere brug. Det samme sker for alle udstillingsgenstandene, der enten kommer i magasin tilbage til Nationalmuseet eller andre museer, som har udlånt dem, og endelig er også en af containerne på ruinområdet flyttet.

Den kom tirsdag hen til museets hovedindgang, og ved sæsonåbningen skal den stå klar til at virke som billetsalg og turistinformation. Her vil den også være mere synlig og lettere at komme til for turister, der bevæger sig rundt på ruinområdet og ikke vil ind på museet.

- Udstillingen skal simpelthen have mere plads for at kunne præsenteres. Hensigten er, at det første område, hvor der har været billetsalg med mere, skal vise fund fra en boplads i Vester Egesborg, hvorefter man kan bevæge sig videre ind i Hedeby, der var vikingetidens store handelscentrum, forklarer Thorbjørn Kolbo, der er drifts- og udstillingschef.