Boreriggen rager 10 m op og 60 ned

De arbejder som lidt af hvert, Mohammed Oumaza og Lars Møller Rasmussen. Men chancen for at finde hverken olie eller guld er ikke ret stor.

Han og kollegaen borer dybt ned i den danske undergrund. I en uges tid har de arbejdet i skovtykningen ved Skovledsvej i Langebæk, og i løbet af et par dage, efter at alt udstyret var stillet op og samlet, er de nået ned til godt 60 meters dybde - og det er målet lige her.

Her er der kridt, og ovenover er det et grundvandsmagasin, som boringen skal holde øje med. Via boringen udtages der vandprøver, som analyseres løbende for at give et billede af, hvordan det grundvand, som vi er afhængige af, egentlig har det. Om det bliver forurenet, om det ændrer strømning og om der bliver mere eller mindre af det.