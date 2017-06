Bogøfirma genbruger fiber som det første i verden

Nu ni år efter grundlæggelsen og efter at have brugt 40 mio. kr. rammer Ucompostites nogenlunde break even i dette regnskabsår, og virksomhedens direktør Jakob Grymer Tholstrup ragner med et overskud til næste år.

- Vi vækster med 30-50 procent hvert år, og da vi er de eneste i verden, der producerer fiber af restprodukter fra vindmølleindustrien med en af os patenteret metode, har vi store muligheder. Vores mål er at bygge fabrikker i Nordamerika, Indien og måske i Kina, for det kan ikke betale sig at transportere råvarerne over for store afstande, siger direktøren.