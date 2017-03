En mand er blevet frifundet ved Retten i Nykøbing Falster i en sag om krænkelse af tre børns blufærdighed. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Foto: Martin Sylvest/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Børnehave-ansat frifundet for kildeleg med drenge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehave-ansat frifundet for kildeleg med drenge

Vordingborg - 01. marts 2017 kl. 06:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ung mand fra Vordingborg-området stod anklaget ved Retten for at have befølt og nevet tre 5-årige drenge i deres kønsdele.

Episoden skulle være sket tilbage i februar sidste år i en børnehave i Vordingborg Kommune, hvor den unge mand var ansat som praktikant.

Foruden selv at have befølt børnene, skulle manden ifølge anklageskriftet også have lokket børnene til at røre på hinandens og på mandens kønsdele uden på tøjet.

Nu har Retten i Nykøbing Falster dog valgt at frifinde manden, forklarer anklager Mariam Khalil.

- Manden har forklaret, hvordan de var i gang med en kildeleg og i den forbindelse kildede hinanden overalt på kroppen. Efterfølgende satte de sig ned, hvor en af drengene fik rørt manden ved kønsdelene. Han tænkte, at det var mærkeligt, men han sagde ikke noget, fordi det nok bare var et uheld. Da drengen gjorde det igen, sagde han klart stop, forklarer anklageren.

- Det fremstår klart i videoafhøringen af drengene, at ingen af dem har set det som andet end en leg. Alle i børnehaven har været glade for ham, også de tre drenge, forklarer hun og tilføjer:

- Derfor virker det også troværdigt for Retten, at der er tale om uheldige omstændigheder. Det har ikke været hans mening at krænke deres blufærdighed. Og derfor har vi ikke anket sagen.