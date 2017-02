Se billedserie Mads på seks og Signe på 10 viser deres kasse til humlebier frem.

Børn og voksne bygger hjem til humlebien

Vordingborg - 05. februar 2017 kl. 19:54 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Bordet kan tåle det. Det gør ikke noget at ramme ved siden af, siger naturvejleder i Danmarks Naturfredningsforening Thomas Neumann med høj røst til de fremmødte.

Og dem er der mange af denne søndag formiddag i Kirkeskovpavillonen på Skovvej i Vordingborg. Børn i følgeskab med deres forældre eller bedsteforældre er kommet for at bygge redekasser til humlebier hidkaldt af Naturfredningsforeningen og Vordingborg Kommune, som gerne vil fremme levestederne for bier.

Det, som børnene helst skal ramme, er taget til kasserne, når de lægger tagpap på. De rå kasser er flikket sammen på forhånd, men de fremmødte skal selv lave taget færdigt, og bagefter skal indholdet lægges i. Det skriver Sjællandske.

Ved et af bordene er Mads på 6 og Signe på 10 år allerede godt i gang med at banke søm i. Ind i mellem må far, som er Thomas Andersen, træde til og bruge lidt manpower.

- Det er en aktivitet, vi alle kan være fælles om og kan fortsætte hjemme i haven, siger børnenes mor Line Olesen.

- Det er primært børnene og deres far, der godt kan lide insekter. Signe har haft myggelarver i et glas, og humlebie er også spændende. Den er en forudsætning for livet, tilføjer hun.

Indholdet består mest af mos blandet med lidt halm. Men der skal helst også tilsættes finthakket flis blandet med muselort. Thomas Neumann fortæller med et grin, at der både er tis og afføring fra sterile mus på Panum Instituttet i blandingen. Oveni i midten lægges et vatlignende stof, som er meget blødt og godt at bygge rede på.

- Vi har ført et rør fra hullet ind i kassen, så dronningen kan komme ind. Derefter har vi lagt mos oveni, og til sidst tog vi røret ud. Hullet er der stadig, siger Line Olesen. Efter en halv times tid er familien færdig med kassen og kan tage hjem.

- Vores have er ikke så stor, men vi finder et skyggefuldt sted til kassen, siger Thomas Andersen til Sjællandske inden afgang.