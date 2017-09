Der var bøder og betingede frakendelser på motorvejen ved Udby søndag. Fotoet er fra en tidligere måling. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Bøderegn på motorvejen ved Udby

Vordingborg - 04. september 2017 kl. 12:19 Af Claus Vilhelmsen

Færdselpolitiet valgte søndag eftermiddag og aften at måle farten på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 130 km i timen. Det »normale« er ellers, at de stiller sig op ved Farøbroen, hvor der er en begrænsning på 90, skriver Sjællandske.

Aktionen søndag gav i alt 126 bøder og 16 betingede frakendelser af kørekortene i en periode fra klokken 14.12 - 20.11.

- Vi målte først sydgående ved 88,7 km-mærket ved Udby, og i en pause på en halv times tid flyttede vi udstyret til samme sted nordgående, fortæller konsulent ved færdselspolitiet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lasse Bechmann.

Han oplyser, at nogle gange, når der er en pause i målingerne, skyldes det også, at der er en maksimumsgrænse for, hvor mange billeder systemet kan oploade.

Lasse Bechmann oplyser, at grunden til, at færdselspoltiet så sjældent står ved motorvejsstrækninger, er, at folk som regel kører pænt.

- De fleste kører ikke engang 130 km i timen, men snarere omkring 120. Når man lægger til, at vores udstyr er sat til at begynde at registrere, når folk kører 10 procent for hurtigt, og vi godskriver tre km, skal man næsten op på 150 km i timen for at få en bøde på motorvejen, siger Lasse Bechmann.

- Nogle siger, at vi kun er der for at få penge i kassen, men det passer altså ikke, tilføjer han.

4.430 biler passerede vognen i begge retninger under målingerne, skriver Sjællandske.