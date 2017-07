Bodil Jørgensen om livets sorg og glæde

Skuespilleren Bodil Jørgensen kommer 10. oktober til Vordingborg, hvor hun både vil være visefortolker og fortælle om sit liv på scenen og ude i virkeligheden. Bodil Jørgensen var tæt på at miste livet under en filmoptagelse, men er kommet ovenpå igen.

FOF står også for at trække en af de helt centrale figurer i Rejseholdets historie inden for de seneste 30 år hertil. Kurt Kragh har stået i spidsen for efterforskningen i en række tunge drabssager, og han vil både fortælle om, hvordan man profilerer sig frem til ét af de syv drabsmotiver, og om de underliggende motiver til at begå seksualforbrydelser.