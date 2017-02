Se billedserie Formand for bloddonorerne Morten Møller Jensen siger, at antallet af bloddonorer er for lavt. Foto: Lene C. Egeberg

Bloddonorer til fest - men der bliver færre af dem

Vordingborg - 03. februar 2017 kl. 18:55 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Menuen stod på oksesteg med hasselbach kartofler og tilbehør, da bloddonorkorpset torsdag aften var inviteret til den årlige fest i Mønshallerne. Og da stegen var tygget og sunket, gik Finn Nørbygaard på scenen og sørgede for, at der også var noget at grine af. Det skriver Sjællandske.

Festen er en fast tradition, der »belønner« donorerne for deres hjælp til fremmede, der har brug for blod, og omkring 120 gæster dukkede op til festen i hallen.

Heraf omkring 30, der egentlig ikke er bloddonorer - endnu - men som medlemmerne får lov at invitere som gæst, ikke mindst i håb om, at de får lyst til også at melde sig under fanerne.

Og der er god brug for nye donorer, fortæller formand Morten Møller Jensen.

Invitationerne til torsdagens fest blev sendt til lige under 300 medlemmer - og det er faktisk 100 færre end for blot tre år siden.

- Vi er nede på 294 donorer nu, og det er ret lavt. Det skyldes primært almindelig afgang, og det er svært at finde nye, siger Morten Møller Jensen.

Det er ellers ikke fordi, der er blevet mindre brug for donorer. For tre år siden sagde Morten Møller Jensen, at han gerne så, at korpset voksede til 500 medlemmerne, men nu er ambitionerne skruet lidt ned.

- Vi vil gerne op på omkring de 400 igen, siger han til Sjællandske.