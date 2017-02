Er dyr en altoverskyggende interesse, kan man i vinterferien finde folk at dele den med på Vordingborg Bibliotek. Privatfoto Foto: colourbox.com

Biblioteket kalder på kæledyrene

Vordingborg - 05. februar 2017

Til dig som glædes hver gang et pip kommer over næbbet på yndlingsundulaten, er det med slå et kryds i kalenderen fredag 17. februar 2017 - det er fredag i vinterferien, hvor Vordingborg Bibliotek indkalder til kæledyrsdag.

- Har man en sød hamster, et kælent marsvin eller en sjov kanin, kan man melde sig og sit kæledyr til en hyggestund og få en god dyresnak. Større dyr som hunde og katte samt syge dyr, må vi dog bede blive hjemme - og alle, der melder sig til med et kæledyr, skal have en voksen med sig, forklarer bibliotekar Birka Alrune ifølge Sjællandske.

Samtidig med, at man viser sit kæledyr frem, kan man også få svar på spørgsmål om pasning og pleje, da dyrlæge Lene Thaulow fra Evidensia Vordingborg Dyrehospital kommer forbi og giver gode råd.

Det er gratis at deltage, men har man dyr med, kræver det tilmelding, så biblioteket har styr på, at der ikke bliver alt for mange to- og firbenede, fortæller bibliotekar Birka Alrune.

Man kan tilmelde sig via bibliotekets hjemmeside www.vordingborgbibliotekerne.dk eller på bibliotekerne senest onsdag 15. februar.

Arrangementet foregår på Vordingborg Bibliotek, Sydhavnsvej 6, mellem klokken 13 og 15.30. Er dyrene med, skal man ankomme allerede klokken 12.30.