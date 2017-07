Se billedserie Marianne Holmer har udsent et brev til brugerne af Præstø Fjernvarme, hvori hun beskylder bestyrelsen for at have kuppet hende ud som formand. Foto: Ole Hansen

Beskyldninger om kup i Præstø Fjernvarme

Vordingborg - 14. juli 2017 kl. 06:14 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for Præstø Fjernvarme gennem syv år Marianne Holmer er blevet afsat af den øvrige bestyrelse. Den meldte værket ud allerede efter det afgørende bestyrelsesmøde i juni, men nu kommer det frem, at det slet ikke var frivilligt, skriver Sjællandske.

Marianne Holmer har udsendt et brev til samtlige stemmeberettigede brugere af fjernvarmeværkets bestyrelse, hvori hun beskylder de øvrige seks medlemmer af bestyrelsen for at have væltet hende ved et kup. I brevet, som Sjællandske er kommet i besiddelse af, navngiver hun varmemesteren som ham, der har støbt kuglerne til hendes afsættelse.

Hun opregner en række forhold, hvor hun mener, at varmemesteren har misligholdt sin stilling og obstrueret, at hun kunne få adgang til at se de materialer, der blev købt ind, og som hun skulle underskrive.

Hun beskriver også, hvordan bestyrelsen har undermineret den 10-års strategiplan, som hun mener er nødvendig at gennemføre for at renovere ledningsnettet.

Præstø Fjernvarme udsendte torsdag en pressemeddelelse, hvor formand Steen Frederiksen og næstformand Morten Kristensen imødegår Marianne Holmer. Der står bl.a., at formandsskiftet foregik efter vedtægterne. Til Sjællandske siger Steen Frederiksen:

- Det er en enig bestyrelse, der har omkonstitueret sig.

- Formanden var vel ikke enig?

- Nej, men resten af bestyrelsen var enig, svarer Steen Frederiksen.

Vordingborg Boligselskab har også udsendt en pressemeddelelse, hvor selskabet imødegår Marianne Holmers beskyldninger mod det.

