Med stor undren har Bernd Leibrandt modtaget Region Sjællands besked om, at han selv skal betale kørslen frem og tilbage fra sin offentligt betalte operation. Foto: Hans-Henrik Lærke

Behandlingsgaranti koster pensionist dyrt

Vordingborg - 18. august 2017 kl. 05:29 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem skal betale patientens kørsel, når Region Sjællands egne sygehuse ikke kan klare en operation og i stedet henviser patienten til et privatsygehus 100 kilometer fra hans bopæl? Det skal patienten selv, viser 70-årige Bernd Leibrandts eksempel.

Fordi Region Sjællands egne sygehuse i Næstved, Slagelse og Roskilde enten ikke har ekspertise eller tid til at operere Bernd Leibrandts prostata, er han blevet videresendt til det private samarbejdshospital, Kysthospitalet, i Skodsborg. Her skal han 30. august igennem en ambulant operation i prostata, skriver Sjællandske.

Den ordning er han glad for, men glæden har fortaget sig, efter han har fundet ud af, at han selv skal betale for transporten fra bopælen i Præstø til Skodsborg og tilbage igen.

Situationen har bragt ham en skuffelse over systemet.

- Jeg handler i god tro, da jeg bliver visiteret. Nu har jeg valgt at tage kampen, men det er jo ikke alle, der har overskuddet til at stritte imod. Jeg er bange for, vi ender med et system, der er for de velhavende, siger han.

Taxaregning: 3268 kroner

Foruden et nej fra Region Sjælland og Felxtrafik er Bernd Leibrandts transportmuligheder begrænset yderligere af, at Kysthospitalets speciallæge i urologi fraråder ham, at bruge offentlig transport og forbyder, at han selv kører bil efter operationen.

To muligheder står tilbage: Enten skal han finde en, som vil agere chauffør, ellers må han betale sig fra det. Regningen for den 104,7 kilometer lange taxatur fra hans adresse i Præstø til Kysthospitalet i Skodsborg beløber sig til 1634 kroner hver vej ifølge internettjenesten taxapriser.dk.

Læs mere i Sjællandske fredag