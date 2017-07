Kate Friederichsen, formand for Borgerforening siger, det tager hårdt på bestyrelsen, at sagen ikke kommer for retten. Foto: Claus Vilhelmsen

Bedragerisag to år og tre måneder undervejs

I Borgerforeningen i Langebæk undrer de sig mere og mere. I april 2015 indgav bestyrelsen en politianmeldelse af den daværende kasserer, der angiveligt skulle have tilføjet nuller på kvitteringerne for diverse indkøb. Borgerforeningens kasse var blevet lænset, kassereren blev fyret og politiet alarmeret.

- Kassereren går rundt i byen og siger, at hun er renset, og hvad skal folk tro, siger Kate Friederichsen, formand for Langebæk Borgerforening.

Det er svært for bestyrelsen, at der går så lang tid.

- Det er hårdt at møde hende og hendes familie i byen, når vi har kendt hinanden, siden hun var barn. Jeg synes godt, at politiet kunne være lidt hurtigere, sagde Kate Friederichsen for et lille års tid siden, og hun giver nu udtryk for, at det bestemt ikke er blevet bedre.