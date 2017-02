Der er åbent for trafik på Marienbergvej, men det kan være en god idé at finde en alternativ rute. Foto: Lars Christensen

Beboere uden vand efter brud på rørledning

Et brud på en rørledning på Marienbergvej har gjort det nødvendigt for Vordingborg Forsyning A/s at lukke for vandet til alle lejlighederne på Oxholmsvej samt på en række ejendomme på Marienbergvej. Desuden kan beboere i store dele af Masnedsund forvente mindre tryk i deres vandhaner.