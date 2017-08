Se billedserie Røgmaskinerne udviklede så meget røg, at det ikke var til at se noget i rummene under dæk - lige indtil sikringen sprang. Foto: Claus Vilhelmsen

Babuu babuu med blå blink til Færgen Ida

Vordingborg - 31. august 2017 kl. 21:49 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har brand i maskinrummet. Der er meget ild. Vi er i land om fem minutter, og vi har ti passagerer ombord.

Sådan lød det på klingende svensk, da den gravalvorlige kaptajn på færgen Ida Fredrik Björkander ringede 112 torsdag aften. Og lidt efter ringede han igen:

- Vi mangler tre passagerer, som er under dæk.

Det fik gang i Beredskabet i Vordingborg, som skyndte sig i brandbilerne og gav den en spand kul nedad motorvejen. Ved en fejl kom det ud, at det var en øvelse, men det opdagede flere af brandfolkene først på vej til Bogø Havn, hvor Ida lå. Det skriver Sjællandske.

I mellemtiden havde brandstationens leder Mark Jensen anbragt to røgkanoner under dæk, og de udviklede i første omgang en hel del røg. Idéen var nemlig, at røgdykkerne skulle finde de tre savnede personer, som i virkeligheden var dukker i menneskestørrelse og med samme vægt, i de smalle, trange rum uden at kunne se en hånd for sig.

- Beredskabet skal lære færgen at kende og skal finde ud af, hvor lang tid det tager for Beredskabet at komme frem til færgen, forklarer Jesper Kraft Andersen, maritim medarbejder i Vordingborg Kommune.

Det lykkedes til fulde at bringe dukkerne op, og det gik hurtigt. Bagefter fortalte en af røgdykkerne, at han havde været nervøs for at få fingrene i et svinghjul eller noget lignende, fordi han ikke kendte skibet. Jesper Kraft Andersen foreslog, at der skulle ligge en plan over Ida hos Beredskabet, og det vandt genklang hos brandfolkene.

Kaptajnen var bagefter rigtig godt tilfreds med øvelsen.

- Ingen vidste, hvor lang tid det tager fra Vordingborg til Bogø Havn. Det ved vi nu og mange tak, sagde han.

Han opsummerede, at det havde taget 16 minutter fra opkaldet til 112, til den første brandbil rullede ind på havneterrænet. Og derfra tog det 13 minutter, til den første person var reddet.

Indsatsleder Knud Erik Døssing, som stod for evalueringen, var også imponeret over, så hurtigt det gik. Stationsleder Mark Jensen ærgrede sig over, at begge røgmaskiner var blevet koblet til den samme tromle, og så sprang sikringen. Dermed blev der ikke udviklet så meget røg, som der skulle.

- Men vi fik oplevet, hvordan det er at kravle rundt i de små rum, sagde han.

Generelt var der stor tilfredshed med, hvordan det var gået. Jesper Kraft Andersen, som havde taget initiativ til øvelsen, lagde vægt på, hvor vigtigt det er at Beredskabet kan komme i en fart, og redningen kan foregå hurtigt.

- Det, der er vigtigt for os, er, at vi kan have 100 passagerer ombord, selvom der kun er to besætningsmedlemmer, sagde han, idet han takkede brandfolkene.