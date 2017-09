Butikschef hos Fætter BR i Vordingborg, Mette Christensen, har sidste arbejdsdag i Algade 23. december. Herefter kan hun fanges i butikken i Næstved. Foto: Thøger Raun

BR stopper mens legen er god

Vordingborg - 07. september 2017 kl. 06:37 Af Thøger Raun

Til jul er det slut med at have to legetøjsbutikker i Algade i Vordingborg, skriver Sjællandske Vordingborg.

BR-legetøj, som til den tid har eksisteret i ni år, lukker og slukker 23. december, og kæden flytter fokus til butikkerne i Næstved og Nykøbing. Butikschef i Vordingborg, Mette Christensen, fortæller om lukningen:

- Man vælger fra kædens side at lægge ressourcerne i de større butikker. Jeg flytter med til Næstved, mens vores andre medarbejdere; en salgsmedarbejder, to ungarbejdere og en tilkaldevikar er blevet opsagt, fortæller hun.

Kædens danske salgsdirektør Christian H. Schmidt ærgrer sig over, at det ikke er lykkedes at få løftet legetøjssalget i Vordingborg-butikken.

- I BR vurderer vi løbende, i hvilke byer vores butikker vil gøre størst lykke, og det har desværre vist sig, at ønsket om at købe legetøj i nogen tid har været mindre i Vordingborg, end vi havde håbet på. Så selvom det jo altid er vemodigt for os at lukke butikker, er dette desværre den nødvendige løsning.

De, der ønsker at købe julegaverne hos legetøjsbutikken, kan dog stadig bytte dem i Næstved og Nykøbing, hvis man ikke skulle have ramt modtagerens smag.