Ansat vinder sag over Vordingborg Kommune

Vordingborg - 13. juli 2017 kl. 05:58

Da Vordingborg Kommune ikke kunne få sygedagpengerefusion fra staten for en sygemeldt medarbejder, blev regningen forsøgt sendt videre til den sygemeldte socialpædagog ved at trække beløbet fra hendes løn, skriver Sjællandske.

Hendes brøde bestod i, at hun ikke havde tjekket sin E-boks, og derfor havde hun ikke set, at der lå et sygedagpengekort, der skulle afleveres.

Kommunens lønkontor tog konsekvensen og trak hende i løn. Men med hjælp fra LO's jurist og hendes fagforbund slæbte hun kommunen i retten, og Retten i Nykøbing Falster fastslår, at det er ulovligt.

Den berørte socialpædagog får nu knap 23.000 kroner tilbage, der var modregnet i lønnen.

Dommen giver panderynker hos formand for uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget John Pawlik (DF).

- Vi har bare fulgt reglerne, og jeg synes, at retten har gjort noget forkert. Det er en mærkelig dom, kommenterer Pawlik, der selv har et snedker- og tømrerfirma.

- Hvis jeg har en medarbejder, der er syg, får han også først pengene den dag, han afleverer dagpengekortet. Vi skriver altså 2017, og man kan godt forlange, at folk følger med på E-boks.

- Det er vigtigt, at folk lever op til de krav, vi stiller til dem. Vi kan ikke have, at folk bare kan gå i retten, hvis de er kommet for sent for eksempel til sprogundervisning, mener John Pawlik, som vil grave i sagen.

- Vi har først møde i udvalget i august, men vi har en hotline, og jeg vil tage sagen op med de øvrige medlemmer og Helle Linnet (direktør for Social og Arbejdsmarked) og Claus Oppermann (chef for Afdeling for Borger og Arbejdsmarked) for at diskutere, om vi skal anke sagen, siger John Pawlik til Sjællandske.