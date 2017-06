Sidst der var frit lejde for indlevering af våben, førte det til indleveringen af hundredvis af våben alene på stationen i Holbæk, som det ses på billedet her. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Anonym og straffri nedrustning

Vordingborg - 01. juni 2017

Ganske anonymt og desuden også straffrit er det i hele juni måned muligt at aflevere ulovlige våben på politistationen i Vordingborg.

- Måske har man arvet et gammelt våben eller haft et liggende i gemmerne, nævner vicepolitiinspektør i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, Peter Haslund, som gængse eksempler på, at nogle er i besiddelse af ulovlige våben. Han fortsætter:

- Man har også eksempler på, at folk har fundet gamle eksplosiver og granater fra krigens tid i nogle gamle kasser.

Skulle der være dukket et ulovligt våben eller to op under forårsrengøringen, kan det måneden ud afleveres på politistationen.

Politiet frabeder sig, at våbnene ikke tages med ind på stationen. I stedet kan man ringe på nummeret, der står på skiltet ved indgangen og vente på, at blive mødt af en politibetjent.

Hensigten med den civile nedrustningsaftale er at mindske ulykker, eller at våbnene falder i de forkerte hænder ved et indbrud.

I 2013 var der en tilsvarende chance for at aflevere sine våben. Dengang blev der på landsplan afleveret over 8.637 forskellige skydevåben, 4.035 blankvåben, 1.335 eksplosivstoffer og en stor mængde ammunition til politiet. Der blev også afleveret 4.837 luft- og fjedervåben.