Den 34-årige Hediga Morad er ikke set, siden hun i oktober 2015 afleverede sine to børn hos eksmanden. Politiet mener, at han har slået hende ihjel, selv om hun aldrig er fundet.

Anklager i drabssag uden lig: Eksmand kørte liget til Møn

Anklager Anne Marie Fink fortæller ifølge TV Øst i sin procedure, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at eksmanden har kvalt Hediga Morad og skaffet sig af med liget.

34-årige Hediga Morad blev sidst set i live, da hun tog toget fra Vejle til Vordingborg 9. oktober 2015 og afleverede sine to børn hos eksmanden.

- Han havde besluttet at slå Hediga ihjel inden den weekend, hvor hun og børnene kom til Vordingborg, siger anklageren ifølge TV Øst.

Ifølge hende kvalte eksmanden kvinden og lagde liget i bagagerummet i sin bil. Derefter kørte han til Møns Klint og skaffede sig af med liget, mener anklageren.

Manden har ellers forklaret, at kvinden forlod hans hjem i Vordingborg 10. oktober og muligvis er taget til Syrien.

Anne Marie Fink erkender, at hun har en særlig svær sag at løfte. Der er ingen tekniske beviser, men en række indicier, påpeger hun.

Under sagen er det kommet frem, at den 41-årige mand fik en bekendt til at forsøge at hæve på ekskonens Mastercard i Istanbul i december 2015 - måneder efter hendes forsvinden.

En afskeds-sms er også et vigtigt bevis i sagen, mener Anne Marie Fink. Kort tid efter Hediga Morads forsvinden blev en sms sendt fra hendes telefon til eksmandens.

Her står, at han ikke skal forsøge at finde hende. Men en lektor i arabisk har efter en analyse af kvindens og eksmandens sms'er vurderet, at det er usandsynligt, at hun selv har skrevet beskeden.

Det blev desuden konkluderet, at det er sandsynligt tenderende til meget sandsynligt, at den drabstiltalte har skrevet beskeden.

Før Hediga Morad forsvandt, anmeldte hun eksmanden for trusler på livet, og hun havde flere gange boet på krisecenter, fordi hun ifølge sig selv blev slået af manden.

- Vi kan være helt sikre på, at hun var bange og følte sig presset, siger Anne Marie Fink ifølge TV Øst.

Forsvarer Henrik Stagetorn får ordet i retten senere fredag.

Der falder dom lørdag.