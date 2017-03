Anklager i blotter-sag mener klart, at det er for risikabelt at tillade delingen af billeder af mistænkte på nettet. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Denmark

Send til din ven. X Artiklen: Anklager i blottersag: - Lov beskytter mod heksejagt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anklager i blottersag: - Lov beskytter mod heksejagt

Vordingborg - 04. marts 2017 kl. 06:32 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Denne sag er vigtig. Persondataloven er en central lov, der skal beskytte alle. Det skal ikke være tilladt at mistænkeliggøre andre mennesker

Læs også: Dommer kræver tænkepause i blottersag

Sådan lød budskabet fra anklager Ulrik Birk Gotfredsen kort efter retsmødet i Nykøbing Falster, hvor Rikke Louise Andersen stod tiltalt for at have delt et foto af en blotter på facebook.

- Vi risikerer en heksejagt, hvor også uskyldige kan blive jagtet, fordi de forveksles med gerningsmanden, sagde han videre og påpegede, at det netop var tilfældet 4. august sidste år, da mange mennesker i Nyråd om omegn var på udkig efter manden, der blottede sig over for Rikke Louise Andersens datter.

»Eklatant misforståelse«

Under retsmødet fremførte forsvaren, at persondatalovens §26 åbner for at dele materiale, hvis der er »berettiget interesse«. Den udlægning af loven kaldte Ulrik Birk Gotfredsen »en eklatant misforståelse«.

- Persondataloven er en firkantet lov, fordi vi lever i en retsstat. Efterforskning er en sag for politiet, lød anklagerens modsvar.

Han frygter, at hvis der ses bort fra loven, og man giver los, kan lignende sager i fremtiden udvikle sig til civile heksejagte.