Ann Busch driver Cafe Ann?en, men vil også drive politik. I dag onsdag fortæller hun om sine synspunkter. Foto: Poul Poulsen

Alternativet gør klar til kommunalvalget

Vordingborg - 25. januar 2017 kl. 04:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag klokken 18 er der lejlighed til at møde en af to kandidater, som har meldt sig klar til at stille op for partiet Alternativet, skriver Sjællandske onsdag.

Det er Ann Busch, som driver Café Ann'en i Algade, der vil fortælle om sine intentioner og holdninger, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Oliver Nani, talsmand for Alternativet, forklarer, at kandidaterne først bliver valgt ved en opstillingsmøde 25. februar, men de første to er villige til at modtage valg. Ud over Ann Busch er det Jan Strojek, som imidlertid har meldt afbud på grund af sygdom til præsentationsmødet.

Mødet foregår på Colourlove i Aarsleffsgade 7, Vordingborg mellem 18 og 20.

Allerede fra klokken 16 er der samme sted mulighed for at høre Helle Mandrup Tønnesen, løsgænger i kommunalbestyrelsen, fortælle om sine erfaringer fra politisk arbejde. Hun blev valgt ind for Enhedslisten, men brød på grund af samarbejdsproblemer med listens andet medlem, Tage Vestergaard.

Begge møder er specielt for de cirka 135 lokale medlemmer af Alternativet, men alle er velkomne til at deltage, understreger Oliver Nani.php